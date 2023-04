Tanti matti in giro liberi di uccidere In memoria di Barbara Capovani serve una nuova legge sull’infermità

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 aprile 2023)era una bravissima psichiatra. Non posso dirlo io, che non ho avuto la fortuna di conoscerla ma lo dicevano tutti. Ed era anche una bella persona. Una mamma di tre figli. Sappiamo com’è stata uccisa. E non vogliamo che venga uccisa due volte. Faccio una premessa. Da fine novembre ho lavorato con una serie di psichiatri per riformare gli articoli che disciplinano l’infermità e la seminfermità mentale. L’ho depositata i primi di marzo e ora sta per essere pubblicata In questi giorni la psichiatria si è scontrata ancora intorno a ideologie che fanno male. L’idea dellaBasaglia è bellissima la sua applicazione meno. Pensare che le malattie mentali siano un’invenzione è sbagliato. Pensare che tutti siano malati, altrettanto. Ma l’omicidionon deve diventare motivo di scontro inutile tra le ...