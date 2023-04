Tanti auguri Valerio Fiori … gli auguri social

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 27 aprile 2023) Buon compleannoIl 27 aprile del 1969 nasce. Il portiere ha indossato le maglie di Lazio, Cagliari e Milan. Coi biancocelesti esordisce in Serie A nel 1989 ma dopo un buon avvio perse il posto da titolare. Nel 1993 viene ceduto in Sardegna dove ritrova serenità e raggiunge anche una storica qualificazione in Coppa UEFA. Dopo le parentesi con Cesena e Piacenza passa ai rossoneri. Con la maglia del Diavolo, in otto anni, è chiuso da Dida e Abbiati ma è un ottimo uomo spogliatoio e rimane per nove stagioni prima di lasciare il calcio giocato e diventare preparatore dei portieri sempre nello stesso club fino al 2016 e poi nella stagione 2018-2019. Il club meneghino gli ha dedicato un post sui. Eccolo: Wishingall the best ...