doppiata dall'inizio alla fine e colonna sonora retrò: Goditi un cast di personaggi tutto ... da brani ispirati ai classici del rock a fedelissime melodie. Look anni '80 genuino: ...Non mancano poi le sonoritàanni Ottanta, che sembrano ricalcare il successo di Stranger ...di sviluppo che mantiene la sua linea di comunicazione e di coerenza nel racconto di una...... che è inclassificabile, fa detonare queste categorie dall'interno, con la sua... La serie gioca con le estetiche (, floreale, anni Duemila, etc.) e i filtri polaroid, si muove nella ...

Synthwave, storia della musica ispirata a un passato mai esistito Le voci di dentro