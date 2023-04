Suzuki Jimny - Nel Regno Unito sarà anche Twisted

Naturale che uno specialista di off - road, prima o poi, butti gli occhi su, un mezzo assai più piccolo di Sua Maestà Defender, ma non per questo meno adatto a certi scopi. Per conferma,...Nel Regno Unito laè anche Twisted. Ovvero, re - ingegnerizzata, potenziata e rivisitata nell'assetto. A metterci le mani sopra è un tuner specializzato con base a Thirsk, nello Yorkshire. Qualcuno magari ...Sesto nella graduatoria del trofeo il nuovoTH di Paolo e Alberto Gazzetta. È stata invece una gara complicata per Emilio Ferroni e Daniele Fiorini a bordo delGrand Vitara T1 ...

Tuning: Suzuki Jimny Twisted in arrivo Quali modifiche, il prezzo Motorbox

Un preparatore dello Yorkshire ha annunciato un programma di personalizzazione (meccanica ed estetica) della piccola giapponese. Che così diverrà più esclusiva, anche nel prezzo ...Annuncio vendita Suzuki Jimny 1.3 4WD Evolution usata del 2018 a Cuneo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...