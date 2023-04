Supermercato | arrivano i nuovi prodotti al 50% e fanno la gioia delle famiglie | Come funziona

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ottime notizie per milioni di: alscontati al 50%. Vediamo di cosa si tratta. In un periodo di inflazione e carovitaquello attuale, un risparmio di addirittura il 50%sulla spesa fa comodo a tutti. Da qualche giorno sono arrivati alche si pagano metà prezzo. In questo articolo vi spieghiamo tutti i dettagli. Alscontati del 50% / Grantennistoscana.itInflazione e rialzi esorbitanti non hanno risparmiato nessun settore. Pertanto anche beni di prima necessitài farmaci o ialimentari sono aumentati in misura importante nell’ultimo anno. Fare la spesa è diventata una specie ...