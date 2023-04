Super Antropova | Scandicci batte Milano e ' vede' la finale

Decisiva la Mvp, che con 30 punti realizza il season high stagionale, ma tutta la squadra toscana gioca un'ottima partita, in particolare in battuta e a muro (11 quelli a segno).Festa grande a Scandicci dove il sestetto toscano, proprio come all'andata, mette al tappeto l' Alba Blaj con un secco 3 - 0 e conquista la Cev Cup 2023. Trascinate da una, 20 punti per lei, ma anche dalla maestria e dall'efficacia di Zhu, la formazione italiana si mette subito avanti fin dalle prime battute dimostrando le sue chiare intenzioni: vincere ...piazza a terra l'ace del 2 - 4 e con una Washingtonprotagonista la Savino Del Bene Volley si porta addirittura sul 3 - 9. L'Alba Blaj ricorre al primo time out della gara, ma la ...

