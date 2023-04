Sul fascismo la destra sfida Sergio Mattarella

(Di giovedì 27 aprile 2023) Per il suo primo 25 aprile da capo del governo Giorgia Meloni ha ribadito di non avere nostalgie per il. Resta però il problema del rapporto con l’antie con la costituzione nata proprio dalle sue radici. Leggi

Se da un lato il leader dei 5 stelle preannuncia barricatetema dei termovalorizzatori, a ... e lodando la lettera con cui Giorgia Meloni ha preso le distanze dal, lanciando un appello ..."Grazie Presidente Mattarella per le parole che ha pronunciatovalore della memoria e, tanto più importanti e significative per il momento che l'Italia sta vivendo" . A parlare, in questa intervista a Il Riformista è Noemi Di Segni , presidente dell'Unione delle comunità ..."Le polemiche25 aprile Solo un gioco delle parti". Parla il prof. Torriero 'Spero che molti ...suoi avversari hanno avuto tutto il tempo per sradicare nel Paese qualsiasi simpatia per il...

25 aprile, l'ex sindaco di Predappio: 'Mai riuscito a creare il museo del fascismo' Agenzia ANSA

"L'ANTIFASCISMO È UN'IDEA DI DEMOCRAZIA, IL FASCISMO IL SUO CONTRARIO". Pierluigi Bersani parla del 25 aprile e dell'atteggiamento di Giorgia Meloni, che "ha bastonato la Costituzione per sei mesi". S ...La 'rivoluzione' fascista è solo la sostituzione di un personale amministrativo ad un altro personale. Il discorso alla Camera di Antonio Gramsci del 16 maggio 1925 ...