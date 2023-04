Suicidio Calenda-Renzi? Un sondaggio da incubo | dove vanno i loro voti

(Di giovedì 27 aprile 2023) La Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per Agi presenta un solo grande cambiamento rispetto alla precedente rilevazione e riguarda il Pd. Sebbene con l'elezione di Elly Schlein si faccia un gran parlare di un riposizionamento a sinistra, il dato sorprendente è che in questo momento i dem stiano prendendoa piene mani dal serbatoio del centro. Insomma, la nuova segretaria del Pd può ringraziare i kamikaze che rispondono ai nomi di Carloe Matteoper il nuovo “boost” di consensi. Il Pd è infatti rilevato al 20,5% (+0,8 rispetto allo scorso), alle spalle soltanto di Fratelli d'Italia, che è sempre il primo partito nazionale con il 28,7% (+0,1). Stabili il Movimento 5 Stelle (15,9%, +0,1), la Lega (8,9%, -0,1) e Forza Italia (7,2%, -0,1). Veniamo invece al terzo polo, che ...

Insomma, le improvvisate dell'aspirante frontman dei moderati sembrano più unche un'... Dopo aver assecondato al cento per cento la proposta di una federazione con i renziani,ha ...Quello che mi ha dettoGlielo dirò quando suonerà il gong di fine partita'. Si poteva ... Non è un'Alle Europee manca un anno e poco più. Un anno in politica può essere un battito di ...... per scelta di quello stesso Renzi che si vanta di parlare solo con Bill Clinton e Barack Obama (almeno quando non vuole parlare con, a quanto dice).

Sondaggio, il "suicidio" Calenda-Renzi Ecco dove vanno i loro voti Liberoquotidiano.it

ROMA (ITALPRESS) – “La distanza che abbiamo con Schlein è siderale nel merito. Sul salario minimo non ho visto una proposta della Schlein”. Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di “Start ...Calenda silurato in Piemonte Il leader della sezione piemontese ... Insomma, le improvvisate dell’aspirante frontman dei moderati sembrano più un suicidio che un’intuizione vincente. I dubbi della ...