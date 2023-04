(Di giovedì 27 aprile 2023) Khartoum, 27 apr. (Adnkronos) - Isi sono intensificati nella provinciaese delnonostante la tregua di tre giorni stabilita fra l'esercito regolare e le Forze di Supporto Rapido (Rsf). I residenti nella regione occidentale del- scrive il Guardian - riferiscono della morte di decine di persone. Gli ultimi scontri avrebbero preso di mira civili nella città di Ginevra. I residenti hanno descritto attacchi da parte di combattenti dell'Rsf, che in diversi quartieri della città hanno costretto molte famiglie ad abbandonare le loro case, lasciandole in preda ai saccheggi.

La nuova tregua concordata intra le parti è durata poche ore. I combattimenti continuano e sipoiché le milizie RSF hanno abbattuto due elicotteri governativi da parte ad Omdurman, la città gemella e più ... Mosca si è insinuata nelInteressata a giacimenti di petrolio e miniere di oro ... Vladimir Putin sta adescando l'Africa Sile relazioni della Russia con l'Africa, ...

Sudan: si intensificano i combattimenti nel Darfur Il Tirreno

Khartoum, 27 apr. (Adnkronos) – I combattimenti continuano in alcune parti del Sudan nonostante un cessate il fuoco di 72 ore. La Bbc riferisce di scontri scoppiati a Khartoum, vicino agli edifici del ...Secondo l'Onu, le forze paramilitari della Rsf hanno preso il controllo di un laboratorio a Khartoum che detiene materiariale pericoloso - Sudanesi in fuga verso i Paesi confinanti - Anche Save The Ch ...