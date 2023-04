(Di giovedì 27 aprile 2023) Aerei militari hanno sorvolato i sobborghi settentrionali didove esercito e paramilitari in lotta per il potere insi sono bersagliati a colpi di mitragliatrice e armi pesanti: lo ...

...dove esercito e paramilitari in lotta per il potere insi sono bersagliati a colpi di mitragliatrice e armi pesanti: lo hanno riferito testimoni all'Afp nel 13/o giorno die ...'La situazione nei dintorni dell'ospedale è tranquilla, non ci sonointorno', racconta Giovanella, rimasta ininsieme agli altri sei italiani operativi al centro dopo l'ultima ...Bambini e bambine stanno sopportando il peso del conflitto in. Idevono cessare per poter raggiungere meglio e con urgenza tutti i bambini vulnerabili, ovunque si trovino. Almeno 9 bambini sarebbero stati uccisi e più di 50 feriti durante i ...

Sudan, combattimenti a Khartoum nonostante la tregua Agenzia ANSA

Franco Masini, il medico a capo della missione di Emergency in Sudan: "Indispensabile riuscire a tenere aperti i nostri ospedali ...