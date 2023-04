Subiaco Cieco assoluto per l’Inps | guida l’auto e legge il giornale… Sequestrati dai Carabinieri 4 appartamenti ad un 58enne del posto

Sono stati i militari della compagnia di, con quelli della locale stazione, sulla base ... L'uomo risultavaassoluto, come decretato dalla commissione medica dell'Asl competente e come ...Guidava la sua automobile e leggeva il giornale al bar. Ma per lo Stato italiano era. Per 8 anni un 58enne diavrebbe percepito una pensione di invalidità. Circa 120mila euro sottratti all'Inps, pur non avendone diritto. A smascherarlo, sono stati i carabinieri della ...L'uomo risultavaassoluto, come decretato dalla commissione medica dell'A. S. L. competente e come tale percepiva emolumenti per l'invalidità riconosciuta dal 2015, per complessivi 1.200 euro ...

Subiaco. Cieco assoluto per l'Inps, guida l'auto e legge il giornale ... Cronache Cittadine

Per 8 anni un 58enne di Subiaco avrebbe percepito una pensione di invalidità: è gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni dello Stato ...