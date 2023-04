Storie in Cammino | viaggi lenti tra racconti e avventure

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’Associazione di Promozione Sociale “Zero to Wild – APS”, in collaborazione con il Comune di Luzzana, è lieta di presentare “in”, una serie di quattro serate dedicate alla condivisione died esperienze di camminatori, esperti di lunghe distanze. Gli incontri si terranno il 4 maggio, 18 maggio, 1 giugno e 15 giugno presso il suggestivo Castello di Luzzana, con inizio alle 20.45. Durante ogni serata, un camminatore racconterà la sua esperienza dio Thru-hike, dalla Via Francigena aldi Santiago, dal Jordan Trail alMozarabe. L’obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere la cultura delo lento e delle thruhikes; questo evento rappresenta una grande opportunità per far conoscere camminatori, dimostrare che un ...

Racconti di lunghe traversate al Castello di Luzzana con "Storie in Cammino" Prima Bergamo

Massimo Bacis, conosciuto come "Bacelix", è un camminatore di lunghe distanze che ha percorso più volte il Cammino di Santiago e giovedì 4 maggio ci presenterà il Cammino Mozarabe. Il Cammino Mozarabe ...