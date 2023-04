“ Storie di imprese” - IV Edizione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) - Si è conclusa la quartadella prestigiosa rassegna “di”, curata da Prima Pagina Italia, nella quale, come ogni anno, vengono presentate 12 aziende in rappresentazione del tessuto imprenditoriale virtuoso del paese. Milano, 27 aprile 2023.“di”, 12 aziende che rappresentano il modello vincente dell'imprenditoria italiana. Aziende che hanno saputo affermarsi sui mercati di riferimento, grazie alla lungimiranza, alla competenza ed alla ddegli imprenditori che le guidano. Conosciamole in questa breve sintesi: Anonima Castelli: eccellenza di design Una realtà storica che unisce tradizione e innovazione, nel settore dell'arredo di design per ufficio. Un'azienda che ha trovato la chiave del successo rilanciando le icone che avevano ...