Stop alla spesa senza limiti | l’Italia dovrà risparmiare fino a 15 miliardi l’anno

(Di giovedì 27 aprile 2023) La Commissione europea ha presentato la proposta di riforma del Patto di stabilità che prevede che gli Stati con debito elevato concordino dei piani per una sua «graduale e realistica» riduzione. I piani, della durata di quattro anni estendibili a sette, devono garantire un taglio annuo del deficit dello 0,5%. La proposta sarà ora discussa dal Consiglio e dal Parlamento europeo, anche se la Germania ha già ribadito la sua contrarietà a una riforma che ritiene troppo tollerante. Ma cosa comporteranno queste nuove regole per un Paese ad alto debito comedovrebbe ridurre il debito di 14-15, pari allo 0,85% del Pil, se concordasse un piano in quattro anni, scrive il Corriere. La Stampa fa i conti totali: i risparmi da realizzare ammonterebbero a circa 60in un ...

Ho sentito i colpi, un bruciorespalla e ho visto Bogdan cadere a terra a un metro da me. Pochi secondi. È morto davanti ai ... Guerra Ucraina - Russia: diretta noPutin ha dei sosia Il ...Usa, Biden annuncia la ricanditaturaPresidenza: finiamo il lavoro Ufficiliatà è arrivata via ... Giorgetti:alle misure straordinarie, rivedere i bonus casa "L'avvio del Pnrr ha risentito ...Avvocati, Francesco Greco è il nuovo presidente del Cnf Già vicepresidente dell Cnf, succede... Governo,a bonus e condoni Usa, Trump a giudizio. Pd contro La Russa su via Rasella Meloni va ...

La M4 chiude (per poco): stop alla linea blu per i test sui treni MilanoToday.it

Via libera definitivo dell’Eurocamera all’ accordo, raggiunto dall’UE lo scorso novembre, sullo stop di veicoli inquinanti di nuova immatricolazione a partire dal 2035. L’ok definitivo è avvenuto con ...Accordo con l’associazione Luni Global Sport per via Aglione e il Colli Ortonovo per il “Marchini”. La convenzione è stata allungata fino al 2027 ed è stato rinviato a settembre l’aumento del corrispe ...