Sting a Napoli | concerto in carcere per i detenuti

Alza il pugno rivolto alle celle e canta solo per i detenuti. Applausi e ...suonerà nel carcere di Secondigliano a, come aveva promesso all'ex parroco della Basilica del Rione Sanità . Il cantante britannico, dall'alto dei suoi oltre 100 milioni di dischi venduti,...Il cantante e la moglie impegnati all'alba nelle riprese in barca a Mergellina, la sera a cena da Mimì alla Ferrovia. E oggi lui suona per i detenuti con una chitarra fatta da loro con i resti dei ...

Sting suona nel carcere di Secondigliano a Napoli. Userà la chitarra fatta dai detenuti con il legno di un barcone di ... Open

Metti una rockstar, sorridente e disponibile (almeno un centinaio di selfie concessi agli agenti penitenziari , tra ieri e oggi, senza battere ciglio) in terra di Gomorra. In un carcere di Alta sicure ...Una star, un carcere e una chitarra speciale. Che da legno consunto si fa strumento di pace. Il divo Sting, 17 Grammy e cento milioni di dischi venduti da… Leggi ...