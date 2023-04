Stefano Tacconi in piedi a un anno dal malore | ' Un passo alla volta' La foto del figlio Andrea emoziona i fan

continua il percorso di riabilitazione, dopo l' emorragia cerebrale che l'ha colpito nel 2022. L'ex calciatore , dopo essersi curato per un lungo periodo ad Alessandria, è tornato a ...ALESSANDRIA - ' Un passo alla volta '. Quattro parole e una foto postate dal figlio Andrea sui social che infondono speranza sul recupero di, il grande ex calciatore della Juventus e della Nazionale colpito un anno fa da una emorragia cerebrale mentre si trovava ad Asti . Subito ricoverato all'Ospedale di Alessandria, ...Vicini lo teneva da conto, ma l'essere un contemporaneo di due portieri della levatura di Walter Zenga enon lo agevolò. E anche ritrovarsi, come all'Inter, dietro un titolare come ...

ALESSANDRIA - "Un passo alla volta". Quattro parole e una foto postate dal figlio Andrea sui social che infondono speranza sul recupero di Stefano ...