Stefano De Martino | “Lo scudetto del Napoli? Festeggeremo al Bar Stella”

(Di giovedì 27 aprile 2023) MILANO –Deè stato ospite di ‘Trends & Celebrities’ su RTL 102.5 News in compagnia di Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. Arriverà il 21 giugno nelle sale italiane “Elemental”, il nuovo lungometraggio originale Disney e Pixar che porta il pubblico in un luogo straordinario chiamato Element City dove gli elementi – aria, terra, acqua e fuoco – vivono e lavorano. Nella versione italiana del film,Depresta la propria voce a Wade, un attento ed empatico ventenne di acqua che non ha paura di mostrare le proprie emozioni, che sono difficili da non notare. «Sono in sala doppiaggio, il 21 giugno esce nelle sale un nuovo film Disney Pixar che si intitola ‘Elemental’, doppio uno dei due protagonisti. È un cartone animato dove ogni personaggio è un elemento diverso. ...