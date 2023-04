Stefano Bollani | ‘Blooming’ perché «dopo le difficoltà serve una rinascita»

Leggi su funweek

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si intitola Blooming il nuovo album in piano solo di, in uscita il 28 aprile. Quindici tracce che omaggiano – come si evince dal titolo – la Primavera e, più in generale, il concetto di fioritura. «Mi sembrava – ci dice– che il tema dellafosse perfetto, visto che siamo in Primavera. Ma è un tema perfetto per tutto il pianeta, anzi direi per il genere umano. Ha passato un periodo difficile da cui bisogna che fiorisca qualcosa, altrimenti non ha senso». E così – nello studio di Via dei Matti n.0 e anche al di fuori di esso – sono germogliati questi brani che celebrano la metamorfosi e l’inizio di un nuovo ciclo vitale. «I brani – dice il compositore – sono nati in questo periodo in cui non ho suonato dal vivo. Però ero in tv e, infatti, alcuni sono stati ...