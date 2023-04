Stefano Boeri a Salerno presenta il futuro e la sua “Urbania” VIDEO

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Aper chiudere la fase di progettazione del Masterplan Costa Sud, l’architetto, urbanistica di fama internazionale e papà del bosco verticale, ha tenuto questa mattina nella Sala Pasolini, a, una lezione di confronto prendendo spunto dal suo libro. Alla presenza anche dell’assessore regionale all’urbanistica, Bruno Discepolo, con il sindaco di, c’è stata l’occasione di riflettere sulladel. E non sono mancate da parte dell’architettoalcune considerazioni come quella di dare maggiore spazio alla natura.”è partita in anticipo anche rispetto a molte altre città italiane nel valorizzare la fascia costiera ed ...

... Marco Risso della Cantina SanSteva di Santoal Mare (IM) per l'attività a difesa e ... GemmaRistorante da Gemma Roddino (CN) 6. Bartolomeo Bovetti Compral Cooperativa Allevatori - ...... Marco Risso della Cantina SanSteva di Santoal Mare (IM) per l'attività a difesa e ... GemmaRistorante da Gemma Roddino (CN) 6. Bartolomeo Bovetti Compral Cooperativa Allevatori - Cuneo 7.... Marco Risso della Cantina SanSteva di Santoal Mare (IM) per l'attività a difesa e ... GemmaRistorante da Gemma Roddino (CN) 6. Bartolomeo Bovetti Compral Cooperativa Allevatori - Cuneo 7.

Beppe Severgnini e Stefano Boeri raccontano la «scuola del futuro» Corriere TV

Lo speciale Ansa 100 di questi Calvino racconta come le opere del grande scrittore siano state fonte di ispirazione per grandi progetti architettornici come nel caso di Boeri, ma anche per canzoni pop ...Conferenza stampa di presentazione del progetto vincitore del Festival CA23 Campania Architettura_territorio plurali si terrà domani, giovedì 27 aprile, alle ore 15:30 presso l'ex tabacchificio SAIM d ...