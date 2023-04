Stava dando spiegazioni ad una scolaresca ma cade da oltre 6 metri di altezza | in gravi condizioni una guida turistica

(Di giovedì 27 aprile 2023) Unadi 61 anni è precipitata da piazzale del Gianicolo. È successo intorno alle 12,10. La donna, italiana, si è appoggiata a un traliccio mentre intratteneva con una spiegazione gli studenti che aveva accompagnato per una visita della città. L'articolo .

Stava dando spiegazioni ad una scolaresca ma cade: in gravi condizioni una guida turistica Orizzonte Scuola

