Stato - mafia | la sentenza conferma le assoluzioni per Mori | Subranni | De Donno e Dell' Utri

(Di giovedì 27 aprile 2023) I giudicia sesta sezione hannoto l'assoluzione per gli ex investigatori del Ros, per l'ex parlamentare Marcelloe riconosciuto la prescrizione per il boss di Cosa Nostra, ...

Demolito dalla Cassazione l'impianto accusatorio dell'indagine sulla presunta trattativa. I giudici della sesta sezione hanno confermato l'assoluzione per gli ex investigatori del Ros, per l'ex parlamentare Marcello Dell'Utri e riconosciuto la prescrizione per il boss di ...Demolito dalla Cassazione l'impianto accusatorio dell'indagine sulla presunta trattativa, al termine della camera di consiglio i giudici hanno annullato la sentenza di appello senza ...Assolti, in via definitiva. Ma non perché "la trattativac'è stata ma non era reato", come aveva stabilito l'appello. Assolti, con formula piena, "per non aver commesso il fatto". Sono stati definitivamente scagionati dall'accusa di minaccia a ...

Trattativa Stato-Mafia: confermata assoluzione per gli ex Ros e per Dell'Utri RaiNews

La Cassazione demolisce le accuse. Prescritta l'accusa per Bagarella. Mori: 'Sempre stato convinto della mia innocenza' ...«Sono contento perché finalmente ha vinto la giustizia giusta e ha perso, è stata sconfitta la giustizia malata. La giustizia malata produce malattia, ecco cosa sono questi ...