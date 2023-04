Stati Uniti | un viaggio da Oscar

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Senti Louise, non torniamo indietro”. “Che vuoi dire Thelma?”. “Non fermiamoci”. “Che vuoi dire Thelma, non capisco?”. “Coraggio… “. “Sei sicura?”. “Sì”. E poi via verso il Grand Canyon, lungo le strade del Colorado a bordo di una Ford Thunderbird. Questa è una delle scene più belle di sempre, tratta dal film premioThelma & Louise di Ridley Scott, considerato un inno alla libertà femminile. Basta una battuta o un fermo immagine per volare con la fantasia, sulla scia delle stelle del cinema, ma perché non cambiare il copione e diventare i protagonisti di unstraordinario che trasforma la finzione in realtà? Senza scorribande e fughe rocambolesche come le due intrepide amiche. Con Turisanda partite alla scoperta dei luoghi dove sonogirati i film e le serie tv che vi hanno fatto appassionare, itinerari ...

C'è tuttavia un'altra questione che si è innestata sopra questa, come capita sempre più spesso ai quattro angoli del mondo ( di recente negli) . E non la esclude di certo, anzi merita di ...... per esempio, che le proteste nel 2019 a Hong Kong sono state "messe in scena" dal governo degli. Il risultato è stato sorprendente. Quando gli è stato chiesto di farlo in inglese, il ...Ad annunciarlo ufficialmente è stato Yuri Borisov , capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos , con una lettera inviata ai partner dell'Unione europea, degli, del Canada e del Giappone e ...

Siete mai partiti per un viaggio con penna e taccuino in tasca Preferite orientarvi con una carta topografica senza GPS Siete quelli che in una pietra consunta non vedete ciò che fu ma quello che do ...Un’inchiesta del Financial Times svela come le figlie del signore della guerra russo hanno acquistato cavalli di razza e come la madre abbia una galleria d’arte che in realtà è sotto controllo delle s ...