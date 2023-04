Sputare contro le giornaliste Rai è lecito | clamorosa vergogna a Viale Mazzini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Quattro. QuattroRai aggredite e minacciate in cinque giorni è un record di una tristezza infinita. Per tre giorni, dai possenti ascolti del day time, sono circolati - a loop, nei siti e su tutte le testate d'informazione- gli attacchi, a volte feroci a brave colleghi intente a raccogliere notizie dal ventre della cronaca nera. Un'imperlata di reati e di violenza imbarazzanti. Per prima è toccata a Tatiana Bellizzi inviata di Ore 14 aggredita e presa a sputi dal fidanzato della figlia della coppia che ha ucciso e cosparsa d'acido Marzia Capezzuti, la milanese trattata come un animale e seviziata per anni in una casa in provincia di Salerno. Contestualmente, la stessa sorte è toccata a Barbara di Palma direttamente da La vita in diretta, alla quale l'aggressore di anni 23 addirittura, dopo sputi e offese, ha strappato il microfono, e «ha minacciato, ha ...