Splendide notizie per Pioli | il Milan esulta | che gioia per i tifosi

Leggi su serieanews

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ottimegiungono per mister Stefanoin vista del match che ildovrà affrontare in campionato contro la Roma di Mourinho. Sabato pomeriggio impegnativo di Serie A anche per la zona Champions League, oltre che per il futuro matematico del Napoli: in campo allo Stadio Olimpico ci saranno Roma e. Un match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.