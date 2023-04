Spezia | stagione finita per Holm

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 aprile 2023)per Emil: il difensore delloverrà sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un’ernia Tegola in casa, che si sta giocando la salvezza in questo finale di: Semplici dovrà fare a meno di Emilfino alla fine del campionato. Di seguito il bollettino medico dei liguri. «Calcio comunica che nella mattinata di venerdì il calciatore Emilverrà sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di una sport hernia (lesione dolorosa dei tessuti molli che si verifica nella regione inguinale in seguito ad uno sforzo), resosi necessario per poter permettere al calciatore di riprendere al 100% l’attività agonistica. L’intervento chirurgico verrà svolto dal Dott. ...