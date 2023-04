Ora, finalmente, la sua famiglia e i suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo e non resta che continuare ache possa tornare in piena forma quanto prima. Ecco cosa ha scritto Giovanni ...... la Cei sottolinea che "oltre a renderli poveri, la mancanza di lavoro recide nei giovani la capacità di sognare e die li priva della possibilità di dare un contributo allo sviluppo della ...'L'entusiasmo espresso da tutte le istituzioni europee per l'accordo che include i biofuels tra i carburanti nelle miscele del kerosene per gli aerei, lascia benche l'Europa sia finalmente pronta ad accogliere i biocarburanti sostenibili anche nel settore auto e van, come chiesto dall'Italia'. Così il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto che ...

Roma, Dybala e la frase sul 10 di Totti che fa sperare i tifosi Corriere dello Sport

Daniele Scardina, l'ex pugile e fidanzato di Diletta Leotta, è stato colto da un'emorragia cerebrale qualche mese fa. E, ora, a distanza di tempo è arrivato finalmente un post che tutti aspettavano co ...La sconfitta col Real Fabrica ha costretto il Grande Impero a scendere dal treno playoff a quaranta minuti dal termine del campionato. Nell'ultimo turno, Federico Fabozzi e soci dovranno battere il La ...