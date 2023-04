Speciale NLT - Valore residuo e acquisto finale

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 27 aprile 2023) Per noi italiani, più che per altri, il momento di separarsi dall'auto che abbiamo guidato per anni è denso di significati, fra ricordi legati a un rapporto di lunga durata e tanti dubbi sulle modalità con cui sostituire la nostra compagna di strada. Non a caso siamo abituati a sopravvalutare ildel veicolo e, in una trattativa d'tradizionale, rimaniamo piacevolmente sorpresi quando il venditore ci sottopone una valutazione dell'usato in permuta superiore alle quotazioni di mercato, anche quando sappiamo che l'origine di quella sopravvalutazione è in realtà uno sconto. Il noleggio a lungo termine permette di svincolarsi da questa impostazione: il periodo di utilizzo dell'auto è stabilito in partenza, e in base a questo è calcolata l'entità del canone mensile che dovremo pagare, senza dover più pensare a quanto ...