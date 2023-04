Sparizione di Mirella Gregori | cosa è successo | perché è collegata con Emanuela Orlandi?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ladiriguarda la scomparsa di una ragazza italiana di 15 anni avvenuta il 7 maggio del 1983 a Roma. L’avvenimento fu collegato alladi, cittadina vaticana anch’ella quindicenne, che scomparve un mese più tardi. Nessuna delle due ragazze è mai stata ritrovatanata a Roma il 7 ottobre 1967, figlia minore dei titolari di un bar in via Volturno a Roma, viveva con i suoi genitori in via Nomentana ed era descritta da tutti come una ragazza normale, che studiava con profitto presso un istituto tecnico della capitale. Il giorno della scomparsa, la ragazza si recò regolarmente a scuola e tornò a casa attorno alle 14, dopo essersi intrattenuta in un bar vicino a casa assieme all’amica ...