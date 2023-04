Spalletti come Bernardini che vinse due scudetti lontano da Torino e Milano

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 aprile 2023) Fino alla scorsa domenica quasi mi arrabbiavo a vedere gli striscioni azzurri per tutta città, e non volevo sentire parlare di scudetto, ma ora non c’è più spazio per la scaramanzia: lo scudetto è certo. Infatti, anche se il Napoli perdesse tutte le partite fino alla fine, solo Juventus e Lazio potrebbero superarlo, in quanto, anche vincendo le tutte le restanti partite, arriverebbero ad ottanta ed ottantadue punti, rispettivamente, ma, se assumiamo che la Juve faccia almeno un pareggio, e la Lazio due nelle due trasferte acon Inter e Milan, praticamente il Napoli vincerebbe lo scudetto anche finendo il campionato agli attuali 78 punti (n.b. a parità di punti il titolo andrebbe al Napoli). Non c’è dubbio che si tratta di un evento eccezionale, anche di maggior rilievo rispetto aglidell’87 e del 90. Infatti, dal 1960 al 2000 ben ...