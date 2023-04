Spagna | il Congresso approva legge sul tetto degli affitti E Sanchez annuncia la costruzione di 20mila nuovi alloggi pubblici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un provvedimento per regolamentare un mercatoche, specie nelle grandi città, vede prezzi fuori controllo e inquilini sempre più strozzati dai costi di locazione. Dopo il Portogallo, che a febbraio ha deciso di acquistare le case abbandonate, dire addio a golden visa e licenze anche per Airbnb, anche ildei Deputati spagnolo,dei Deputati ha dato il via libera a unacon diversi provvedimenti in ambito di politiche abitative, riguardante in particolare gli. La norma stabilisce, tra altre cose, tetti per gli aumentiimporti in caso di rinnovo di un contratto e limiti temporanei anche per icontratti applicabili da parte delle amministrazioni locali in zone con il mercato immobiliare specialmente ...