Sostenibilità | ‘Il Tocco della Vita’ di Anna Crespi sui muri esterni metro Pietralata Roma

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Green Smart Wall, mosaico in bio-resina e nuova piazza virtuale connessa alla periferia diper raccontare agricoltura sostenibile, lotta allo spreco e responsabilità civile. Dopo aver regalato alla città il primo green smart wall allaGarbatella di, Yourban2030 e Myllennium Award, in collaborazione con Atac, tornano acon un nuovo mosaico in bio resina per parlare di ambiente, portando avanti la mission di rigenerazione urbana di spazi altamente trafficati e con la creazione di nuove piazze virtuali connesse e fornitrici di servizi. È stata così inaugurata “IlVita” di, giovane fotografa vincitrice del premio speciale Yourban2030 per la sezione MyCity del Myllennium Award: un ...