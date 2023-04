Sony TA-AN1000 | l' amplificatore home theater ritorna con tante novità

annuncia oggi il lancio del nuovo TA -, l'amplificatore AV 8K a 7.2 canali dotato di tecnologia 360 Spatial Sound Mapping per immergersi totalmente nell'esperienza cinematografica. Nel ...Stiamo parlando delTA -, versione europea dell'STR -americano (video sottostante) rispetto al quale non offre un tuner radio ed è quindi classificato dacome amplificatore ...annuncia oggi il lancio del nuovo TA -, l'amplificatore AV 8K a 7.2 canali dotato di tecnologia 360 Spatial Sound Mapping per immergersi totalmente nell'esperienza cinematografica. Nel ...

Sony TA-AN1000: amplificatore AV con 360 Spatial Sound Mapping AF Digitale

Il primo modello della gamma 2023 Sony è dotato di 2 ingressi HDMI 2.1 e del sistema di calibrazione automatica Digital Cinema Auto Calibration IX ...Dopo anni di assenza dal mercato degli amplificatori AV, Sony torna con l’ambizioso TA-AN1000 da 1199 euro disponibile in Italia a giugno A febbraio non ci e ...