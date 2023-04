“Sono arrivati i carabinieri” Donato De Caprio | la scoperta choc dopo l’omicidio della mamma di ‘con mollica o senza’

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Rosa Gigante, 73enne incensurata e residente in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere napoletano di Pianura, è stata uccisa martedì 18 aprile. La donna era ladel salumiere star dei socialdediventato famoso facendo panini “cono senza”. Stefania Russolillo di 47 anni ha confessatoavvenuto nella giornata di martedì 18 aprile e da allora si trova in carcere. “Mi rubava le bollette”, la ‘giustificazione’ che la donna ha dato perdi Rosa Gigante. La donna era convinta che la vicina le rubasse le bollette e altra corrispondenza e per questo l’aveva invitata in casa per un chiarimento, come ha spiegato al pm Maurizio De Marco durante l’interrogatorio. La presunta assassina ha però insistito di esser stata aggredita per prima e a quel ...