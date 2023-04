Sonego subito fuori a Madrid | oggi in campo Cecchinato e Vavassori

Si fermaLorenzoa Madrid. Il torinese, numero 47 del mondo, cede 63 61 contro il tedesco Jan - Lennard Struff. Numero 65 del mondo, ma con un best ranking di 29 raggiunto nel 2020 dopo il primo ...Primo set in cuicostretto a rincorrere dopo aver ceduto la battuta al 3° game. Struff serve molto bene , concede pochissimo nei suoi turni e strappa ancora il servizio per il 6 - 3 ...Lorenzo, n. 47 del mondo, invece se la vedràcon il lucky loser Jan - Lennard Struff. Il vincente tra i due affronterà l'americano Ben Shelton. All'esordio in un torneo 1000, Andrea ...

