Sonego-Struff oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

(Di giovedì 27 aprile 2023) Lorenzose la vedrà contro Jan-Lennardnel primo turno deldi(Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. Il gigante tedesco è reduce dalle qualificazioni dove, dopo aver sbarrato la strada al nostro Luca Nardi, si è arreso in due set contro il russo Aslan Karatsev prima di venire ripescato in tabellone come lucky loser. Il torinese si è portato a casa l’unico precedente, quello andato in scena lo scorso anno sull’erba di Stoccarda (Germania). In quell’occasione erano gli ottavi di finale eprevalse in due tie-break molto combattuti. L’azzurro partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Dovrà fare particolare attenzione, tuttavia, al bombardiere teutonico, ...

Giovedì tocca a, Vavassori - Murray e Cecchinato - Fucsovics. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW . Arnaldi - Paire, la cronaca del match Primo set in cui l '...Sull'Arantxa Sanchez Stadium giocheranno alle 11 Niemeier - Kvitova, poi Garin - Huesler, seguito da, Garcia - Putintseva e McDonald - Zapata Miralles. Sullo Stadium 3, Cecchinato - ......30 (Q) Vavassori vs Murray non prima delle 19 Cirstea vs (2) Sabalenka ARANTXA SANCHEZ STADIUM ore 11 Niemeier vs (10) Kvitova a seguire Garin vs Huesler a seguirevs (LL)non prima ...

La giornata di oggi, giovedì 27 aprile, del torneo Madrid Open 2023 di tennis vedrà scendere in campo quattro azzurri: per il secondo turno del tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto affronterà l’ ...Matteo Arnaldi vola al 2° turno del Masters di Madrid, vincendo per la prima volta in carriera una partita a livello 1000. Il 22enne di Sanremo, n.105 del ranking, ha battuto il francese Benoit Paire, ...