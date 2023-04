Sonego-Struff | Masters 1000 Madrid | ultime e diretta TV

(Di giovedì 27 aprile 2023) Quest’oggi, con orario stimato per le 13.35, Lorenzofa il suo esordio neldie si prepara ad affrontare, nel match valido per il primo turno del torneo. L’italiano prova a partire con il piede giusto nel torneo per provare ad arrivare più in fondo possibile. Ecco dunque lee dove vedere inil match, lesulla sfida (Photo credit: Barcelona Open BancSabadell – Trofeo Conde de Godo)Si prepara a cominciare il suo cammino in questodiLorenzoche oggi affronta il tedesconel match ...

SEGUI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi (giovedì 27 aprile) . I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata ...Giovedì tocca a, Vavassori - Murray e Cecchinato - Fucsovics. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW . Arnaldi - Paire, la cronaca del match Primo set in cui l '...Sull'Arantxa Sanchez Stadium giocheranno alle 11 Niemeier - Kvitova, poi Garin - Huesler, seguito da, Garcia - Putintseva e McDonald - Zapata Miralles. Sullo Stadium 3, Cecchinato - ...

LIVE Sonego-Struff, ATP Madrid 2023 in DIRETTA: 1° turno ostico, il tedesco è un terraiolo OA Sport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Jan-Lennard Struff, primo turno del Masters 1000 di Madrid, secondo torneo di questa categoria della stagione ...Masters 1000 e Wta 1000 di Madrid: ecco il programma di oggi alla Caja Magica. In campo Sonego, Vavassori, Cecchinato e Cocciaretto.