Sondaggi Demopolis | Fdi al 29 | 2% | Pd al 20 | 5%

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ihanno rilevato le intenzioni di voto ai partiti il 19 aprile. Fratelli d’Italia conserva il primo posto con il 29,2% dei consensi, il Pd rispetto al mese precedente, ha accorciato le distanze e ora si attesta al 20,5%. Il Movimento 5 Stelle è terzo col 15%, segue la Lega al 9%, Forza Italia al 6,8%, poi Azione al 4,3% e l’alleanza Sinistra/Verdi al 3,2%. Sotto la 3% tutti gli altri partiti mentre l’affluenza è stimata al 65%.dedica un approfondimento all’ormai ex Terzo Polo. Al suo apice l’alleanza tra Azione e Italia viva raccoglieva l’8% dei consensi. Ora che il progetto unitario è andato in fumo, i rispettivi partiti sono tornati a correre singolarmente: Azione è al 4,3% mentre Italia Viva è al 2%. Il peso elettorale delle coalizioni vede il centrodestra in vantaggio col 46% contro il ...

: Fdi al 29,2%, Pd al 20,5% Ihanno rilevato le intenzioni di voto ai partiti il 19 aprile. Fratelli d'Italia conserva il primo posto con il 29,2% dei consensi, il ...... dopo vent'anni di governo, idanno lui e il suo partito, l'Akp, testa a testa con Kemal ...Cnel la delibera del Consiglio dei ministri su proposta della premier Meloni Per l'Istituto...... si mangiano le mani nel constatare un dato comune ai. Il centro - destra, considerato ... Per l'Istitutoil 40 per cento degli italiani promuove i primi sei mesi di... L'obiettivo è ...

Sondaggi Demopolis: con Schlein il Pd ha quasi 2 milioni di voti in più Termometro Politico

Il Terzo Polo perde quota. Saranno le fibrillazioni per la prospettiva del partito unico, ma la coalizione tra Azione e Italia Viva non sembra ...Scende il Terzo Polo, stabili Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, salgono appena Lega e Fratelli d’Italia. Questo il quadro, a grandi linee invariato, del panorama politico dei partiti in Italia ...