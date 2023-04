"Solo fango mediatico". Archiviato Savoini per il caso Metropol

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il gip di Milano accoglie la richiesta dei pm per, Meranda, Vannucci e tre presunti intermediari russi. Salvini esulta sui social: "Aspettiamo le scuse e prepariamo le querele"

. Un'altra volta. Si chiude infatti con un'archiviazione l'inchiesta sul caso Metropol , ovvero la presunta trattativa che secondo i teoremi dell'accusa sarebbe avvenuta al celebre hotel di ...

Il gip di Milano accoglie la richiesta dei pm per Savoini, Meranda, Vannucci e tre presunti intermediari russi. Salvini esulta sui social: "Aspettiamo le scuse e prepariamo le querele"