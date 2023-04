Social e sfide pericolose | Garante della privacy avverte | “Evitare l’esposizione dei ragazzi a contenuti inadeguati”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’uso deinetwork “non va demonizzato” ma “governato con consapevolezza”. Lo ha ribadito il presidente delper la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, parlando delle ‘challenge’tra adolescenti nel corso di una audizione davanti alla Commissione Cultura, Scienza e IstruzioneCamera dei deputati.– ha ricordato Stanzione – che “non presentano tutte e soltantoautolesionistici o comunque pericolosi: ve ne sono anche di innocue, come quella relativa alla pubblicazionelista dei propri libri o film preferiti o di foto degli utenti da piccoli. Ma è evidente come anche soltanto la possibilità del coinvolgimento di minori in ‘giochi’ potenzialmente persino mortali, per effetto ...

I social e quelle sfide potenzialmente mortali AGI - Agenzia Italia

Il Garante della privacy Stanzione mette in guardia dall'uso delle piattaforme, ma puntualizza "L'uso dei social non va demonizzato ma governato". "Va, in particolare, evitata l'esposizione dei ragazz ...