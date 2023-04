Snaitech accanto a Fondazione Francesca Rava – Nph Italia Ets anche nel 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) - Prosegue la collaborazione tra iZilove Foundation – l'ente benefico del Gruppoe laPreviste attività di volontariato da parte dei dipendentipresso le Case-famiglia supportate dalla. Milano, 27 aprile– Si confermaper ilil sostegno di, attraverso il suo ente dedicato alle good causes iZilove Foundation, allache dal 2000 aiuta l'infanzia e l'adolescenza in condizioni di disagio, le mamme e le donne fragili in, in Haiti e nel mondo. Una partnership nata ormai più di dieci anni fa e consolidatasi grazie alle numerose ...