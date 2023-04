Skoda presenta la versione “economica” di Enyaq iV | il SUV elettrico ora costa meno di 40 000 euro

In Repubblica Ceca,i primi due modelli della sua prossima gamma elettrica. Da un lato, il modello "Small", come viene chiamato, e dall'altro, la futuraElroq. Ammettiamolo: è ancora troppo presto ...... sarà la versione di serie della concept Vision 7Sad agosto 2022. Arriverà nel 2026 e ... NEL FRATTEMPO - Laha precisato che nel corso della fase di transizione verso la mobilità ...Rispetto alle "cugine" Seat Arona e Volkswagen T - Cross, la vettura didelle finiture di maggior pregio. Buono anche il comparto multimediale, vista la presenza anche di un quadro ...

Skoda presenta la versione “economica” di Enyaq iV: il SUV elettrico ... DMove.it

Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. In genere l'icona si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo. Potrebbero essere installati più blocchi ...Skoda ha presentato la futura gamma elettrica entro il 2026: nomi e modelli BEV che saranno in listino a completare l’offerta ICE e Plug-in ...