Siviglia | il vice presidente avverte la Juventus | “Nessuno lascerà vivo il nostro stadio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023)è già iniziata con le parole dei protagonisti di questa piccante sfida di semifinale di Europa League. A rilasciare dichiarazioni destinate a far discutere è stato José María del Nido Carrasco,del club andaluso, che ha avvertito i bianconeri della difficoltà di giocar bene nel fortino degli spagnoli. “Dobbiamo andare a Torino con l’ambizione di ottenere un buon risultato e poi, al ritorno, con l’atmosfera che c’era contro il Manchester United, assicurarsi chelasciil Ramón Sánchez-Pizjuán – ha dichiarato Carrasco -. Per noi è normale godersi questo tipo di partite. Essere uno dei quattro migliori club in Europa League è qualcosa di cui i tifosi sono orgogliosi.vuole affrontare ilin ...