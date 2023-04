Siena deferito | i playoff di Serie C slittano all’11 maggio

(Di giovedì 27 aprile 2023) Quest’oggi il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha deciso di rinviarel’inizio deiche erano in programma per il 30 aprile. La decisione si è resa necessaria per il deferimento delda parte della Procura Federale che ha fissato l’udienza del Tribunale Federale Nazionale per l’8. I bianconeri sono stati L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il Tribunale Federale Nazionale a seguito di segnalazione della Covisoc hanuovamente ilper il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Il rischio di un'...C., haal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore dell'ACR1904, Emiliano Montanari, per il mancato versamento, ...Il, che era già statoe penalizzato con due punti in classifica, adesso rischia di rivivere per la seconda volta la stessa punizione per il mancato pagamento delle ritenute Irpef. In ...

Col Siena deferito, slittano i playoff di C. Ma intanto la Recanatese prende il posto dei toscani TUTTO mercato WEB

Il Procuratore federale della Figc ha deferito il Siena al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ...Nuovo capovoglimento di fronte in Serie C. La Lega Pro ha infatti ufficializzato un deferimento per il Siena, a causa del mancato versamento di ritenute Irpef e versamenti Inps. Una vera e propria bat ...