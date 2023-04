Sharing a Roma | anche Acciona lascia la Capitale | “Troppi danni agli scooter tra buche e vandalismo”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un altro colpo, l’ennesimo, allodi. La compagnia, che producevaspagnoli, ha deciso dire laseguendo la politica aziendale intrapresa in precedenza da marchi come Eni coi Piaggio rossi e Obike con le biciclette gialle. La decisione è dipesa dalle condizioni della sicurezza nella Città Eterna, sia sul piano della dimensione stradale che quella cittadina. Come riferiscono i dirigenti dell’azienda: “I costi per iai mezzi sono diventati insostenibili per rimanere nellaitaliana”. La fuga didaMa cos’ha spinto la compagnia spagnola a fuggire dalla Città Eterna? Semplice, una città che sulloè indietro sotto tutti i punti di ...