Serie A | Napoli-Salernitana | si gioca domenica alle ore 15

(Di giovedì 27 aprile 2023) La gara tra, valevole per la 32esima giornata del campionato diA, si giocherà30 aprileore 15. Dopo diverse riunioni, è arrivato il verdetto definitivo. Non ci sarà invece, la contemporaneità con la sfida tra Inter e Lazio, in programmaore 12.30. Verso le ore 19 è prevista una conferenza stampa del Prefetto Claudio Palomba.

... l'avvocato Giuseppe Staiano, capo dell'organismo di Vigilanza della Lega Calcio diA, ha annunciato che- Salernitana si giocherà domenica alle 15.- Salernitana (LaPresse) - ...... perché arrivare davanti all'Inter inA è l'obiettivo numero uno di questa magnifica stagione ... che vince è una squadra sola e sarà al 99,9% il(non la Juve), ma l' ex compagno di Ambra ...Notizie calcio - Giuseppe Staiano , Presidente Commissione Vigilanza LegaA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TvPlay in merito allo spostamento di- Salernitana :- Salernitana spostata, l'annuncio CalcioNapoli24.it è stato selezionato ...

Napoli-Salernitana si giochera' domenica alle 15 per motivi di ordine pubblico. Si giochera' al termine di Inter-Lazio, in programma alle ore 12,30. Lo ha deciso, per motivi di ordine pubblico, il ...La città si sta organizzando per il grande evento e viene dipinta d'azzurro, intanto c'è un bellissimo omaggio per l'argentino ...