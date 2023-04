Serie A | Napoli-Salernitana è ufficiale si giocherà alle 15

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Arriva l’ufficialità:sidomenica, 30 aprile,15. La notizia, già trapelata in mattinata sotto forma di indiscrezione, viene confermata in questi minuti.si15 A deciderlo, per motivi di ordine pubblico, il Casms (Comitato analisi sicurezza manifestazioni sportive), che si è riunito al Viminale. Pochissimi i dubbi emersi durante L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.