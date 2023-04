Serie A | continua l’emorragia di spettatori

(Di giovedì 27 aprile 2023)A, appena 5 milioni di view MF, di Nicola Carosielli, pag. 15 Da una parte sembra rivelarsi parzialmente veritiero quello che, tempo fa, aveva denunciato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: «Avevamo 4,2 milioni di abbonati tra Mediaset Premium e Sky. Oggi tra Dazn, Tim e Sky ci sono appena appena 1,9 milioni di abboonati, ne abbiamo persi 2,3 milioni per strada, che in termini di fatturato sono tanti». Seppur con le dovute eccezioni, lasciano infatti pensare i dati della 31esima giornata dellaA 2022/23 rilevati Auditel con la nuova misurazione Auditel Total Audience. Nel complesso le gare in onda su Dazn hanno totalizzato 5 milioni di ascolto complessivo (5.079.932). Il dato, rilevato con la nuova misurazione somma la rilevazione delle 10 partite in singola (4.925.491) alla puntata di Zona Gol (154.441) in onda in ...

Bari, rimonta a Pisa: il sogno Serie A continua. Poker Venezia da salvezza Tuttosport

L' Udinese per anni è stata la casa del talento, spesso scoperto in giro per il mondo. I friulani soffrono di un amore platonico per lo scouting. Una visione che permette alla società di rinnovarsi co ...Arrivano le parole che raffreddano l’entusiasmo dei tifosi: dopo una stagione stratosferica l’attuale allenatore rimarrà al suo posto. La Serie B è sicuramente un campionato complesso dove una partita ...