Serie A 2022 2023 | arbitri 32esima giornata | Orsato per Roma-Milan | Guida per Inter-Lazio

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per ladiA. Lo scontro diretto per la Champions tra(appaiate al quarto posto) sarà diretto dadi Schio, con Dipaolo al var. Le due gare che possono consegnare lo Scudetto aritmetico a Spalletti, Napoli-Salernitana evanno a Marcenaro e. Bologna-Juventus sarà invece diretta da Sozza. Le designazioni LECCE – UDINESE Venerdì 28/04 h. 18.30 MARCHETTI COLAROSSI – MONDIN IV: GARIGLIO VAR: VALERI AVAR: DI MARTINO SPEZIA – MONZA Venerdì 28/04 h. 20.45 RAPUANO LO CICERO – VIVENZI IV: SANTORO VAR: MARINI AVAR: DI PAOLO NAPOLI – SALERNITANA Sabato 29/04 h. 15.00 MARCENARO MELI – ...

... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota sognando laA Evidenza [ 13/09/2021 ] Incidente nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla ...Nick Kyrgios compie 28 anni intorno a un alone di mistero e unadi incognite per il futuro: l'... Il tabellone maschile US OpenIl tabellone femminile US OpenTuttavia, i dati mostrano che l'indice CPI è diminuito da giugnoa novembre. Pertanto, il ... Suku vs Alchemy Alchimia - È una piattaforma di sviluppo Web3 che crea unadi potenti ...

Serie A TIM 2022/2023: Fiorentina - Sampdoria - U.C Sampdoria.it

Cambiano le date di alcuni match dei play-off della Serie A1 2022-2023 di pallanuoto maschile: in virtù del fatto che il Savona sabato 29 disputerà la finale di ritorno dell’Euro Cup in Ungheria, le p ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...