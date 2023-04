Sequestrata dallo straniero al quale aveva chiesto aiuto | l' incubo della 39enne

(Di giovedì 27 aprile 2023) Una donna di 39 anni è stata trovata rinchiusa in una baracca situata in un'area periferica di Latina. In evidente stato di choc, ha dichiarato ai poliziotti di esser statada unoquarantacinquenne alospitalità

Riscontrate emissioni non autorizzate e rifiuti pericolosi mai smaltiti. Paruzzaroditta La stazione carabinieri forestale di Lesa a seguito di un controllo presso una ...prodotti......che per tanto hanno ritenuto di approfondire il controllo estendendolo allo zaino indossato... sempre come riferito dalla polizia, ealtra la droga, occultata in piccoli involucri di ...... come previstoStatuto, al posto dell'Amministratore Unico. Con voto unanime è stato ... Appello ai cittadini vittime di furti: ecco la merceSuccessivo Volley, Serie B2 - Trasferta sul ...

Latina, donna sequestrata dallo straniero al quale aveva chiesto aiuto ilGiornale.it

Una donna di 39 anni è stata trovata rinchiusa in una baracca situata in un'area periferica di Latina. In evidente stato di choc, ha dichiarato ai poliziotti di esser stata sequestrata da uno stranier ...L'uomo, un 58enne di Vallinfreda, che risultava totalmente non vedente, dal 2015 ad oggi avrebbe percepito indebitamente circa 120mila euro di indennità di invalidità: indiziato per truffa aggravata ...