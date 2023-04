Senza gioco | senza identità | senza risultati | Juve | le colpe di Allegri

(Di giovedì 27 aprile 2023) Di attenuanti ne ha, sarebbe ingiusto non concedergliele. Gli infortuni, ad esempio: Pogba e Chiesa su tutti, ma anche Vlahovic. E la penalizzazione in campionato: meno quindici, più quindici e poi ...

Non ha un: tutto è affidato alle iniziative individuali, ai colpi del campione, a giocate estemporanee. Non ha uno schema nel quale rifugiarsi in mezzo alle difficoltà: difesa spesso a tre ma a ...esito. La Juve esce dopo quattro finali consecutive. Inzaghi si gioca la sua seconda finale. Continuano le critiche Conclusione Allegri mette una squadra per fare un certo, ma ne esce un ...

Coppa Italia amara per la Juve senza gioco e senza anima: Inter in finale Tuttosport

Le vicende giudiziarie incidono, ma nemmeno il derby d'Italia contro l'Inter riesce a scuotere l'apatia di questi bianconeri ...